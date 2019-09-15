مدافع ليفربول: جدول مزدحم؟ العمل بقوة سيقودنا لمواصلة الانتصارات

قلل أندي روبرتسون مدافع ليفربول من خطورة الجدول المزدحم الذي ينتظر الفريق حتى فترة التوقف الدولي المقبلة على مشوار الريدز.

ويحل ليفربول ضيفا على نابولي في افتتاح مشوار الدفاع عن لقبه دوري الأبطال يوم الثلاثاء على ملعب سان باولو، بعد الفوز على نيوكاسل يوم السبت في الدوري.

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "لقد لعبنا خمس مباريات الشهر الماضي، ولكن جدولنا سيكون مزدحمًا في سبتمبر، وسنبدأ رحلتنا الجديدة في دوري الأبطال يوم الثلاثاء".

وأضاف "علينا الاستعداد جيدًا لمباراتنا ضد نابولي، ويجب علينا أن نواصل العمل بقوة من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات في هذه الفترة المزدحمة".

ماذا ينتظرنا مع عودة الدوريات الأوروبية

شهدت مباراة نيوكاسل تأخر ليفربول في النتيجة للمرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي، حيث استطاع جيترو فيليمس وضع نيوكاسل في المقدمة في الدقيقة السابعة، إلا أن ساديو ماني نجح في إدراك التعادل للريدز سريعًا، ثم أضاف هدفًا ثانيًا بعده بدقائق ليخرج الريدز من الشوط الأول متقدمًا بهدفين لهدف.

ومن جانبه، علق الظهير الاسكتلندي الذي لعب تحت قيادة ستيف بروس مدرب نيوكاسل الحالي إبان فترة توليه مسئولية فريق هال سيتي على الأمر بقوله: "نحن لم نتعود على التأخر في النتيجة، لذا كانت هذه عودة جيدة بالنسبة لنا".

وأردف "أحيانًا تتسبب مثل هذه الأمور غير المعتادة في صدمة للاعبين والجماهير، ولكننا استطعنا الرد سريعًا وحققنا الفوز المنشود في النهاية".

وأتم روبرتسون "لقد لعبت تحت قيادة ستيف بروس من قبل ولذلك كنت أعلم أن الأمور كانت لتزداد صعوبة علينا لو لم نعد في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول".

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