مستشفى الأهلي – أشعة رنين لحسم موقف أزارو من السوبر.. وأيمن أشرف جاهز للتدريبات

كشف خالد محمود طبيب الأهلي أن وليد أزارو مهاجم الفريق سيجري أشعة رنين على الركبة يوم الاثنين؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وقال طبيب الفريق في تصريحات صحفية إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح الطبيب أن "الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر امام الزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب" .

وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلي وكانو سبورت أمس في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري ابطال إفريقيا بسبب شكواه من جزع في الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

وفي المقابل، أوضح محمود أن أيمن أشرف سينتظم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة.

وأضاف محمود أن اللاعب الموقوف عن مواجهة السوبر عانى من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية لن يعوقه عن المشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق للقاهرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة التي جرت مساء السبت على استاد مالابو في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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