كهربا يشارك في خسارة قاسية جديدة لأفيش

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" في مباراة خسرها ناديه ديسبورتيفو أفيش بنتيجة 5-1 أمام مضيفه فيتوريا جيماريش يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش

ودخل كهربا الملعب أملا في إنقاذ أفيش الذي يقود أوجوستو إيناسيو المدرب الأسبق للزمالك، لكن فور نزوله في الدقيقة 76 أحرز جيماريش الهدف الرابع.

والمباراة كانت الثالثة التي يشارك فيها كهربا مع ناديه الجديد الذي انضم له قادما من الزمالك، لعب أساسيا في الجولة الثالثة أمام مضيفه ريو أفي لكن خرج في الدقيقة 43 وانتهت المباراة بفوز الأخير بنتيجة 5-1.

ولعب كبديل وسجل هدفا حين خسر أفيش على ملعبه في الجولة الرابعة أمام فاماليساو بنتيجة 3-2.

وظل أفيش في المركز 16 بترتيب الدوري ورصيده 3 نقاط ويوم الجمعة يحل ضيفا على باكوس فيريرا.

وألمح كهربا (25 عاما) في تصريحات سابقة أنه يلعب لأفيش بشكل مؤقت وقال إنه "قد ينضم إلى فريق آخر في يناير المقبل". (طالع تصريحاته)

وتحدى رئيس الزمالك اللاعب أن يذهب إلى الغريم التقليدي الأهلي. (طالع التفاصيل)