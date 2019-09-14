بالفيديو - ركلة جزاء تنقذ يونايتد.. وتوتنام ينفجر أمام بالاس

استعاد مانشستر يونايتد توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه يوم السبت على ضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من البطولة.

وأحرز ماركوس راشفورد هدف الشياطين الحمر الوحيد في الدقيقة الثامنة مانحا فريقه أول فوز منذ الجولة الأولى للبطولة حين سحق يونايتد ضيفه تشيلسي بنتيجة 4-صفر.

وارتقى يونايتد للمركز الرابع في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 8 نقاط، بينما تراجع ليستر للمركز الخامس ولديه نفس الرصيد من النقاط.

وفي دربي لندني، سحق توتنام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-صفر ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ويرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب.

وتألق لاعب كوريا الجنوبية، سونج هيونج مين، بإحراز هدفين في الدقيقتين 10 و23 وسجل باتريك فان انهولت هدفا عكسيا في الدقيقة 21 وأضاف اريك لاميلا الهدف الرابع في الدقيقة 42.

وتراجع بالاس للمركز السابع في ترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 7 نقاط.

وفي الجولة المقبلة، يحل يونايتد ضيفا على وست هام يونايتد بينما يلعب ليستر سيتي أمام ضيفه توتنام.

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