5 آلاف مشجع يحضرون مباراة الاتحاد والعربي الكويتي

وافق الأمن على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد والعربي الكويتي في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويستضيف زعيم الثغر فريق العربي في 27 سبتمبر على ملعب الإسكندرية.

وسيتم إعلان موعد طرح التذاكر التي تبلغ أسعارها 20 جنيها للمدرجات التي يدخلها الجمهور من البوابات 8 و9 و10، 50 جنيها للمدرجات التي يدخلها الجمهور من بوابة 2، و500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وحقق الاتحاد أسبقية رائعة بالفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه خالد قمر من ركلة جزاء.

ويمثل مصر في البطولة ناديا الإسماعيلي والاتحاد.

وفاز الإسماعيلي يوم الجمعة في ملعبه بنتيجة 4-2 على الأهلي المنتمي لبني غازي.

ويخوض فريق الدراويش مباراة الإياب في 27 سبتمبر.

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