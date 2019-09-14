خاص المصري لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لبث مباراتنا ضد ماليندي

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 19:18

كتب : أيمن عيد

مران المصري

كشف النادي المصري نجاح مفاوضاته لبث مباراة الفريق يوم الأحد أمام ماليندي المنتمي لزنزبار في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وقال ياسر سالم مدير الكرة في المصري لـFilGoal.com:"بذلنا محاولات مكثفة مع الشركة الراعية والمسؤولين في زنزبار لبث المباراة".

وواصل "اتفقنا على بث المباراة لأن جمهورنا حريص على مشاهدة الفريق لأول مرة في الموسم".

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ويستهل المصري مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ماليندي وحتى يوم السبت لم يكن معروفا هل ستبث المباراة أم لا.

وإذا عبر المصري عقبة ماليندي سينتظر قرعة تحدد منافسه في مرحلة الملحق التي يعقبها دور المجموعات.

ويشارك المصري في الكونفدرالية باعتباره رابع الموسم الماضي من الدوري.

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