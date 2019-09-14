الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 20:37

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - بيراميدز - الأهلي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف مدافع الفريق أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على كانو سبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في أول مباراة للمدير الفني السويسري ريني فايلر.

وقال خالد محمود عقب المباراة: "أيمن أشرف يشعر بإجهاد في العضلات الخلفية للقدمين لذلك لم يتمكن من استكمال اللقاء".

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وأضاف "اللاعب سيخضع لفحص طبي عقب العودة إلى مصر لتحديد مدة غيابه عن الفريق".

وغادر أيمن أشرف المباراة في الدقيقة 83 متأثرا بالإجهاد وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم.

ويلعب الأهلي مباراة العودة ضد كانو سبورت يوم 27 سبتمبر الجاري في مصر.

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