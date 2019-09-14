الأهلي يبدأ مشوار فايلر بانتصار إفريقي خارج الديار.. "مؤمن زكريا في قلب غينيا الاستوائية"

بدأ الأهلي مشواره تحت قيادة السويسري ريني فايلر بانتصار خارج الديار أمام كانو سبورت قرب المارد الأحمر من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي انتصر بهدفين مقابل لا شيء في غينيا الاستوائية أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الأهلي جاءت في الشوط الثاني عن طريق صلاح محسن ووليد سليمان في الدقيقة 62 و83.

واحتفل لاعبو الأهلي على طريقة مؤمن زكريا بعد الهدف الأول والثاني، حسبما كشف مراسل قناة الأهلي.

وتعد مواجهة كانو سبورت هي الأولى لـ الأهلي تحت قيادة فايلر والثالثة له في دوري الأبطال هذا الموسم بعد مواجهتي أطلع برة من جنوب السودان.

المباراة التي لم تذاع على أي قناة مصرية، بدأت باعتماد فايلر على مروان محسن كمهاجم صريح وخلفه الثلاثي رمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد الشيخ.

وعاد أحمد فتحي للظهور من جديد في تشكيل الأهلي الأساسي ليلعب كظهير أيمن مع ثلاثي الدفاع محمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول.

أخطر فرص لـ الأهلي جاءت عن طريق أحمد الشيخ دائما.

الشيخ سدد في الدقيقة 27 أعلى المرمى ثم في الدقيقة 50 حرمه من القائم من هدف أول، وبعد ذلك مباشرة سدد "لوب" جاء أعلى عارضة كانو سبورت.

وفي الدقيقة 59 شارك صلاح محسن بدلا من مروان محسن ولم يحتج أكثر من دقيقة واحدة فقط للتسجيل.

صلاح محسن استقبل عرضية من أفشة بلمسة في الشباك ليكتب هدفه الثالث في إفريقيا هذا الموسم والهدف الأول لـ الأهلي أمام كانو سبورت.

وحرص صلاح محسن على الاحتفال على طريقة مؤمن زكريا عقب الهدف.

صلاح محسن يحتفل علي طريقة المؤ بعد إحرازه الهدف pic.twitter.com/lzUoPoqmLE — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 14, 2019

وفي الدقيقة 74 شارك وليد سليمان بدلا من أفشة، وكرر ما فعله صلاح محسن.

وليد سليمان يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي من ضربة رأس في الدقيقة 83.

واستغل وليد سليمان عرضية من أحمد فتحي حولها داخل الشباك، قبل أن يحتفل مع كل لاعبي الأهلي على طريقة مؤمن زكريا.

وخرج أيمن أشرف متأثرا بالإصابة أمام كانو سبورت ليشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

واحتسب حكم المباراة 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع لم تشهد أي جديد.

الأهلي ينتصر خارج الديار.

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