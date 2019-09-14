تغريدة - "إنه أفضل منهما.. والقطعة الأهم".. فيرمينو يخطف إشادة الجماهير من صلاح وماني

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 19:33

كتب : FilGoal

صلاح وماني وفيرمينو

شارك بديلا في الشوط الأول ولم يسجل أي أهداف. ونال أيضا إشادة الجميع وخطف الأضواء من محمد صلاح وساديو ماني.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

روبيرتو فيرمينو

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

إنه النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي شارك بديلا في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول فاز على نيوكاسل 3-1 بثنائية ماني وهدف صلاح، لكن الحديث لم يتوقف عن فيرمينو. (طالع التفاصيل)

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إصابة للمهاجم ديفوك أوريجي في منتصف الشوط الأول ليغادر الملعب ويدخل بدلا منه فيرمينو ويتألق في المباراة.

أداء رائع ومهاري وصناعة للهدف الثالث بكعب القدم بطريقة رائعة، جعلت الجماهير تنهال بالمدح على فيرمينو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

FilGoal.com يستعرض معكم بعض التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التي ظهرت خلالها الإشادة بالمهاجم البرازيلي.

وكتب أحد المتابعين: "في كل يوم نتحدث عن صلاح وماني وفان دايك وأليسون، ولكن بالنسبة لي فيرمينو هو العنصر الأهم في تشكيل فريق ليفربول".

وقال آخر "فيرمينو بدأ المباراة على مقاعد البدلاء للحصول على راحة. بدون صلاح أو ماني يجد ليفربول البديل ولكن فيرمينو هو القطعة الأهم التي لا غنى عنها للمدرب كلوب".

وعلق أحد المتابعين "ساديو ماني وصلاح توقفان عن القتال، وفيرمينو أفضل منهما".

وتلقى المهاجم البرازيلي إشادة كبيرة من أحد الجماهير الذي كتب "ماني وصلاح من اللاعبين المفضلين بالنسبة لي، لكن فيرمينو أفضل منهما".

كما كتب شخص آخر "فيرمينو شارك في الدقيقة 35 ولم يسجل مثل صلاح وماني، لكنه كان رجل المباراة".

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