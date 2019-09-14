تغريدة - "إنه أفضل منهما.. والقطعة الأهم".. فيرمينو يخطف إشادة الجماهير من صلاح وماني

شارك بديلا في الشوط الأول ولم يسجل أي أهداف. ونال أيضا إشادة الجميع وخطف الأضواء من محمد صلاح وساديو ماني.

إنه النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي شارك بديلا في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول فاز على نيوكاسل 3-1 بثنائية ماني وهدف صلاح، لكن الحديث لم يتوقف عن فيرمينو. (طالع التفاصيل)

إصابة للمهاجم ديفوك أوريجي في منتصف الشوط الأول ليغادر الملعب ويدخل بدلا منه فيرمينو ويتألق في المباراة.

أداء رائع ومهاري وصناعة للهدف الثالث بكعب القدم بطريقة رائعة، جعلت الجماهير تنهال بالمدح على فيرمينو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

FilGoal.com يستعرض معكم بعض التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التي ظهرت خلالها الإشادة بالمهاجم البرازيلي.

وكتب أحد المتابعين: "في كل يوم نتحدث عن صلاح وماني وفان دايك وأليسون، ولكن بالنسبة لي فيرمينو هو العنصر الأهم في تشكيل فريق ليفربول".

On parle tous les jours de Salah Mané Van Dijk ou Alisson mais pour moi Firmino ❤c'est l'élément clé de cette équipe de Liverpool Qu'est ce qu'il est fort ce mec — Lam'essi (@OumarLAMESSI10) September 14, 2019

وقال آخر "فيرمينو بدأ المباراة على مقاعد البدلاء للحصول على راحة. بدون صلاح أو ماني يجد ليفربول البديل ولكن فيرمينو هو القطعة الأهم التي لا غنى عنها للمدرب كلوب".

El Liverpool arrancó con Firmino en la banca para darle un poco de descanso pero sufrían ante Newcastle. Entra, ganan y encima se avienta esta asistencia. Sin Salah o sin Mané hay alternativas, Firmino es la pieza indispensable del ataque de Jurgen Klopp pic.twitter.com/mWHGZZl7BW — Luis Fridman (@hombredelfrid) September 14, 2019

وعلق أحد المتابعين "ساديو ماني وصلاح توقفان عن القتال، وفيرمينو أفضل منهما".

Sadio Mané et Salah qu’ils arrêtent de se battre Firmino est meilleur qu’eux — Juju QLF👽 (@Junior_oconnor5) September 14, 2019

وتلقى المهاجم البرازيلي إشادة كبيرة من أحد الجماهير الذي كتب "ماني وصلاح من اللاعبين المفضلين بالنسبة لي، لكن فيرمينو أفضل منهما".

Mane dan Salah banyak yg favoritin, tp gua lebih suka Firminho. Bener2 yg bikin salah dan mane jadi enak terus — Dimdan (@dimdan12) September 14, 2019

كما كتب شخص آخر "فيرمينو شارك في الدقيقة 35 ولم يسجل مثل صلاح وماني، لكنه كان رجل المباراة".

Firmino came on at 35 minutes, didn't score and was man of the match with mane scoring 2 and salah scoring 1. Top baller — Sterling (@AnotherKofi) September 14, 2019

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