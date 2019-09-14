لامبارد بعد خماسية ولفرهامبتون: مواهب تشيلسي أثبتت أحقيتها

انهال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بالمديح على لاعبيه الصغار الذين جلبوا انتصارا عريضا على ولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وارتقى تامي أبراهام لصدارة هدافي البطولة بزيارته لشباك ولفرهامبتون 3 مرات ليرفع رصيد أهدافه إلى 7 متخطيا سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 6 أهداف حتى الآن، وأضاف ماسون ماونت وفاكايو توموري هدفين.

ولامبارد قال بعد المباراة: "سعيد للغاية، في بعض الأحيان قدمنا أداء جيدا لكننا لم نمكن من تحقيق النتيجة التي نريدها، لكن أن تأتي وتلعب مع ولفرهامبتون وتحقق الفوز فهذا مهم. علينا المواصلة".

وأضاف "سعيد من أجل اللاعبين الصغار خاصة فاكايو توموري، لقد عمل بكد وجهد كبير كي يصل إلى مكانه الحالي، كذلك تامي أبراهام وماسون ماونت، نحاول ان نعطي المواهب الفرص، وهم يستغلونها ويظهرون لماذا نتمسك بهم في الفريق".

وتابع في المؤتمر الصحفي "يستحقون تلك الفرص، لديهم الجودة لكن أيضا حب النادي. ليس اللاعبين الصغار فقط من يتألقون بل هناك ويليان أيضا الذي يقدم أداء رائعا ومفتاح لعب لنا".

وعن تألق أبراهام "سعيد من أجله، أعرف كيف تعمل الأكاديمية وتامي متحمس لتسجيل الأهداف، يقدم مستوى جيد ويريد المضي قدما، الثلاثية التي سجلها جاءت بطريقة متنوعة".

وبات أبراهام أصغر لاعب في تاريخ البلوز يسجل ثلاثية في الدوري، عمره 21 عاما و337 يوما.

تشيلسي أصبح سادسا في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 8 نقاط وحقق انتصاره الثاني في الدوري مع مدربه الجديد لامبارد.

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