بالفيديو - بقيادة رويس.. دورتموند يقسو على ليفركوزن برباعية

نجح بوروسيا دورتموند في التعافي من خسارته الجولة الماضية أمام يونيون برلين، وتجاوز باير ليفركوزن بسهولة.

أسود الفيستفالين تخطوا عقبة ليفركوزن برباعية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

سجل أهداف اللقاء باكو ألكاسير وماركو رويس (هدفان) ورافائيل جاريرو في الدقائق 28 و50 و83 و90 على الترتيب، ليضمنوا 3 نقاط صعدت بالفريق إلى الصدارة مؤقتا.

الشوط الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، قبل أن تشتعل الأوضاع في الشوط الثاني ويسجل رفاق رويس ثلاثية.

هدف اللقاء الأول أتى عن طريق ألكاسير الذي استغل تمريرة عرضية من الجانب الأيمن ليستقبلها بباطن قدمه اليسرى في الشباك مع الدقيقة 28.

وأسفر تعاون رائع بين الثلاثي جادون سانشيو وألكاسير ورويس عن الهدف الثاني في الدقيقة 50. سانشو مرر عرضية أرضية من الطرف الأيمن فوّتها باكو إلى ماركو الذي سدد سريعا على يمين الحارس.

وعلى طريقة مشابهة للهدف الثاني، نجح جيريرو في تسجيل ثالث الأهداف مستفيدا من عرضية سانشو التي فشل الحارس في الإمساك بها ليسكنها المرمى بسهولة في الدقيقة 83.

وكأن الجانب الأيمن تحول إلى ملكية للفريق الأصفر، جاء الهدف الرابع على ذات طريقة الهدفين السابقين، وهذه المرة رويس كان في الموعد قبل ثوان من النهاية مستغلا عرضية جايكوب لارسين.

رصيد دورتموند أصبح 9 نقاط في الصدارة مؤقتا بانتظار نتيجتي مباراتي لايبزج وبايرن ميونيخ، أما ليفركوزن فتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الخامس.

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