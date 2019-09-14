فان دايك: فيرمينو يجعل الحياة صعبة على أي مدافع في العالم

تغنى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بما يقدمه البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال الفترة الأخيرة مع الريدز.

فيرمينو تألق وصنع هدفين في انتصار ليفربول بثلاثية مقابل هدف أمام نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك: "فيرمينو يعد لاعبا هاما للغاية بالنسبة لنا جميعا".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "أعلم مدى صعوبة الدفاع أمام لاعب مثل فيرمينو. هو يجعل الحياة صعبة على أي مدافع في العالم".

وواصل "هو لاعب رائع وسعيد للغاية بتواجده معنا في الفريق".

وعن الانتصار أمام نيوكاسل، أكمل فان دايك حديثه قائلا: "كنا نعلم بأننا علينا الهجوم والهجوم للتسجيل في مرماهم وكسر طريقة دفاعهم".

وتابع "نيوكاسل اعتمدوا على الدفاع والمرتدات ولكننا سيرنا على الطريق الصحيح ونجحنا في العودة من التأخر 1-0 إلى الفوز".

سجل ساديو ماني هدفين، ومحمد صلاح هدف لليفربول، فيما سجل يترو فيليمز هدف نيوكاسل، في المباراة التي أقيمت على استاد أنفيلد.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ15 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة في المركز الـ16.

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