بخماسية دون رد.. صن دوانز يضع قدما في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

اقترب صن داونز الجنوب إفريقي من حسم بطاقته كأول المتأهلين إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالعودة من سيشل بفوز كاسح بخماسية دون رد.

بطل جنوب إفريقيا نجح في العودة بفوز كبير يؤمن حظوظه في التأهل على حساب كوتي دي أور من جزيرة سيشل في افتتاح مباريات ذهاب دور الـ 32.

صامويل مابوندا نجح في التقدم بشكل مبكر للضيوف بهدف في الدقيقة الخامسة برأسية، ثم تواصلت محاولات الضيوف لكن النتيجة ظلت كما هي.

وفي الدقيقة 68 أضاف ليلي لاكاي الهدف الثاني برأسية مستفيدا من عرضية، تبعها اللاعب ذاته بصناعة هدف ثالث بعد دقيقتين فقط سجل سفلايلي مخاوليس.

وعزز صامويل مابوندا النتيجة بهدف ثان له ورابع لفريقه في الدقيقة 74 بتسديدة قوية.

وانتهت أهداف الضيوف بهدف خامس قبل 6 دقائق على نهاية المباراة عن طريق المدافع واين أريندسي.

Downs getting the job done in the Seychelles with an emphatic scoreline and a valuable clean sheet! Côte d'Or FC 0️⃣ - 5️⃣ Mamelodi Sundowns (5', 74' Mabunda, 68' Lakay, 70' Mkhulise, 84' Arendse)#Sundowns #DownsLive #CAFCL pic.twitter.com/FLmaoXR87S — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) September 14, 2019

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

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