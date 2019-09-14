بالفيديو - هدف وفرصة مهدرة في ملخص لمسات صلاح أمام نيوكاسل

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 16:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

واصل محمد صلاح سجله التهديفي الجيد أمام نيوكاسل بعد تسجيله هدفا ساهم في حسم الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي.

نجمنا المصري رفع رصيده إلى 4 أهداف في شباك جيوش المدينة، بعدما سجل هدف تعزيز النتيجة للريدز في الدقيقة 73.

هدف صلاح جاء بعد 3 محاولات على المرمى انتهت الأخيرة بتسجيل هدف الفوز، كما صنع فرصتين لتسجيل الأهداف.

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بلغت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 79.2% من أصل 44 تمريرة، كما فقد الاستحواذ على الكرة مرتين، كما أرسل 5 كرات عرضية منها 3 صحيحة.

لمشاهدة ملخص لمسات محمد صلاح

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