بالفيديو - هدف وفرصة مهدرة في ملخص لمسات صلاح أمام نيوكاسل

واصل محمد صلاح سجله التهديفي الجيد أمام نيوكاسل بعد تسجيله هدفا ساهم في حسم الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي.

نجمنا المصري رفع رصيده إلى 4 أهداف في شباك جيوش المدينة، بعدما سجل هدف تعزيز النتيجة للريدز في الدقيقة 73.

هدف صلاح جاء بعد 3 محاولات على المرمى انتهت الأخيرة بتسجيل هدف الفوز، كما صنع فرصتين لتسجيل الأهداف.

بلغت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 79.2% من أصل 44 تمريرة، كما فقد الاستحواذ على الكرة مرتين، كما أرسل 5 كرات عرضية منها 3 صحيحة.

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