بالفيديو - هدف وفرصة مهدرة في ملخص لمسات صلاح أمام نيوكاسل
السبت، 14 سبتمبر 2019 - 16:02
كتب : FilGoal
واصل محمد صلاح سجله التهديفي الجيد أمام نيوكاسل بعد تسجيله هدفا ساهم في حسم الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
نجمنا المصري رفع رصيده إلى 4 أهداف في شباك جيوش المدينة، بعدما سجل هدف تعزيز النتيجة للريدز في الدقيقة 73.
هدف صلاح جاء بعد 3 محاولات على المرمى انتهت الأخيرة بتسجيل هدف الفوز، كما صنع فرصتين لتسجيل الأهداف.
بلغت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 79.2% من أصل 44 تمريرة، كما فقد الاستحواذ على الكرة مرتين، كما أرسل 5 كرات عرضية منها 3 صحيحة.
لمشاهدة ملخص لمسات محمد صلاح
طالع أيضا
بالفيديو - في ظهور هازارد الأول.. ريال مدريد ينجو من فخ ليفانتي
إيهاب جلال يٌقر: اتحاد الكرة تحدث معي بشأن المنتخب