حاولت قناة أون سبورت الحصول على حق بث مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والأهلي يوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت القناة بثها لمباراة الزمالك أمام مضيفه جينراسيون فوت السنغالي في نفس البطولة، فيما تنقل قناة صدى البلد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

والمباراتان تجريان يوم السبت أيضا.

وتفاوضت القناة المصرية لبث مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لكنها لم تصل إلى اتفاق يقضي بنقل المواجهة لجمهور القلعة الحمراء.

ومباراة المصري أمام مضيفه ماليندي المنتمي لزينزبار يوم الأحد في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية قد لا تبث أيضا.

وبعض المباريات في بطولات إفريقيا يكون بثها للجمهور المصري صعبا.

وبدءا من دور المجموعات تبث قناة beIN sports كافة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية.

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