مدرب الإسماعيلي يوضح أسباب المشاكل الفنية.. وسبب غياب بيكيتي

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 13:15

كتب : ياسر الشريف

مدبولي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

كشف أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي أسباب الأخطاء المرتكبة أمام أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية.

الإسماعيلي فاز بنتيجة 4-2 أمام جماهيره في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة.

وقال السلحدار في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com "هناك أخطاء في الفريق وهو أمر لا يمكن اخفاؤه، السبب هو عدم اكتمال التفاهم والانسجام بين اللاعبين".

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي: الانتصار 4-2 نتيجة جيدة ولكن بالفيديو – بداية جميلة.. الإسماعيلي يدمر أهلي بني غازي برباعية مدرب الإسماعيلي: طموحنا التتويج بالبطولة العربية تشكيل الإسماعيلي – الشامي يقود الهجوم.. وأبو اليزيد في الدفاع أمام بنغازي

وتابع "الكثير من اللاعبين الجدد انضموا في وقت متأخر ولا زالوا يحتاجون لوقت بسيط للاندماج، مثل حمدى زكى انضم للفريق دون اكتمال لياقته لعدم الانتظام في اللعب، في حين إبراهيم أبو اليزيد مصاب".

وأوضح "اللاعبون الصغار أكثر استعدادا من البعض لتواجدهم مع الفريق من بداية فترة الاعداد ولكن تلك المباريات تحتاج للكثير من الخبرات".

وعن سبب غياب الغيني بيكيتى واستبعاده من قائمة اللقاء "الصربى ييستيش لم يراه في التدريبات لعودته من معسكر منتخب بلاده ليلة اللقاء وبالتالي لم يشارك في أي تدريب وفضل استبعاده".

وأشار السلحدار إلى أن البحث سيستمر لآخر وقت للبحث عن تدعيم بعض المراكز وإذ لم يتوافر ذلك سيتم التعامل مع المتاح من اللاعبين.

وأتم مدرب الإسماعيلي "اكتمال التفاهم والانسجام بين اللاعبين سوف يؤدى إلى تغيير الأداء للأفضل وعودة الفريق لقوته والدليل واضح في قدرة الفريق بالخروج بالفوز بأربعة اهداف وهو أمر لم يتحقق من فترة طويلة".

ويقام لقاء الإياب في الـ 27 من شهر سبتمبر الجاري ولم يحدد الملعب المستضيف للمباراة حتى الآن.

اقرأ أيضا:

مشاكل دفاعية أم أفكار جديدة.. هل أصبح الدوري الإيطالي هجوميا؟

تغريدة – الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

كلوب يتحدث عن أزمة صلاح وماني

المقاولون العرب.. حان وقت استعادة شخصية الماضي

ضربة لـ أرسنال.. إصابة نجم الفريق

هل يُباع ملعب سان سيرو؟

الإسماعيلي أهلي بنغازي البطولة العربية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إنجلترا - تشيلسي ضيف ولفرهامبتون.. ويونايتد يستدرج ليستر 5 ثاتيه | أوروبا
بالفيديو – صلاح يسجل في عودة ليفربول وتحويل التأخر إلى فوز علي نيوكاسل 5 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - في ظهور هازارد الأول.. ريال مدريد ينجو من فخ ليفانتي 48 دقيقة | أوروبا
انتهت في إنجلترا – ليفربول (3) نيوكاسل (1) نهاية اللقاء 2 ساعة | أوروبا
مدرب الإسماعيلي يوضح أسباب المشاكل الفنية.. وسبب غياب بيكيتي 2 ساعة |
انتهت - ريال مدريد (3) ليفانتي (2).. فوز مثير للملكي 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 2 عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت 3 مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري 4 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك

قد ينال إعجابك