مدرب الإسماعيلي يوضح أسباب المشاكل الفنية.. وسبب غياب بيكيتي

كشف أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي أسباب الأخطاء المرتكبة أمام أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية.

الإسماعيلي فاز بنتيجة 4-2 أمام جماهيره في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة.

وقال السلحدار في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com "هناك أخطاء في الفريق وهو أمر لا يمكن اخفاؤه، السبب هو عدم اكتمال التفاهم والانسجام بين اللاعبين".

وتابع "الكثير من اللاعبين الجدد انضموا في وقت متأخر ولا زالوا يحتاجون لوقت بسيط للاندماج، مثل حمدى زكى انضم للفريق دون اكتمال لياقته لعدم الانتظام في اللعب، في حين إبراهيم أبو اليزيد مصاب".

وأوضح "اللاعبون الصغار أكثر استعدادا من البعض لتواجدهم مع الفريق من بداية فترة الاعداد ولكن تلك المباريات تحتاج للكثير من الخبرات".

وعن سبب غياب الغيني بيكيتى واستبعاده من قائمة اللقاء "الصربى ييستيش لم يراه في التدريبات لعودته من معسكر منتخب بلاده ليلة اللقاء وبالتالي لم يشارك في أي تدريب وفضل استبعاده".

وأشار السلحدار إلى أن البحث سيستمر لآخر وقت للبحث عن تدعيم بعض المراكز وإذ لم يتوافر ذلك سيتم التعامل مع المتاح من اللاعبين.

وأتم مدرب الإسماعيلي "اكتمال التفاهم والانسجام بين اللاعبين سوف يؤدى إلى تغيير الأداء للأفضل وعودة الفريق لقوته والدليل واضح في قدرة الفريق بالخروج بالفوز بأربعة اهداف وهو أمر لم يتحقق من فترة طويلة".

ويقام لقاء الإياب في الـ 27 من شهر سبتمبر الجاري ولم يحدد الملعب المستضيف للمباراة حتى الآن.

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