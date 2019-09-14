تشكيل ليفربول – صلاح وماني أساسيان.. وأوريجي يقود الهجوم أمام نيوكاسل

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 12:39

كتب : FilGoal

صلاح - ماني - ليفربول

يبدأ محمد صلاح وساديو ماني كأساسيان أمام نيوكاسل، فيما يتواجد ديفوك أوريجي بدلا من روبيرتو فيرمينو في خط هجوم ليفربول.

أعلن يورجن كلوب المدرب الألماني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد تواجد روبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء، والدفع بمحمد صلاح وماني مع أوريجي في الهجوم.

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من جهة أخرى، استمر أدريان في حراسة المرمى مع استمرار غياب أليسون بيكر، فيما يبدأ أوكس تشامبيرلين كأساسي في خط الوسط.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أدريان سان ميجيل.

الدفاع: أندو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب – ترينت أرنولد.

الوسط: فابينيو – جورجينيو فينالدوم – أوكس تشامبيرلين.

الهجوم: ساديو ماني – ديفوك أوريجي – محمد صلاح.

ويلتقي ليفربول مع نيوكاسل على ملعب أنفيلد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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