تشكيل ريال مدريد - ظهور هازارد الأول وعودة جيمس أساسيا

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 12:18

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يتواجد للمرة الأولى النجم البلجيكي إدين هازارد في ملعب سانتياجو بيرنابيو على مقاعد بدلاء ريال مدريد في رابع جولات الدوري الإسباني.

البلجيكي غاب مطلع الموسم بسبب الإصابة، في الوقت الذي استعاد الملكي أكثر من اسم لتدعيم صفوفه بعد الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق.

ويجلس على مقاعد البدلاء العائدين من الإصابة وهم لوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو جوس، فيما يغيب جاريث بيل للإيقاف والكرواتي لوكاس مودريتش بسبب الإصابة.

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وجاءت اختيارات زين الدين زيدان لمواجهة ليفانتي كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفخال – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – مارسيلو

الوسط: جيمس رودريجيز - توني كروس – كاسيميرو – لوكاس فاسكيز

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة

على مقاعد البدلاء: أريولا – إيدير ميليتاو – ناتشو – رودريجيو جوس – لوكا يوفيتش – إدين هازارد – فيرلاند ميندي.

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