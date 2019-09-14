تشكيل ريال مدريد - ظهور هازارد الأول وعودة جيمس أساسيا

يتواجد للمرة الأولى النجم البلجيكي إدين هازارد في ملعب سانتياجو بيرنابيو على مقاعد بدلاء ريال مدريد في رابع جولات الدوري الإسباني.

البلجيكي غاب مطلع الموسم بسبب الإصابة، في الوقت الذي استعاد الملكي أكثر من اسم لتدعيم صفوفه بعد الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق.

ويجلس على مقاعد البدلاء العائدين من الإصابة وهم لوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو جوس، فيما يغيب جاريث بيل للإيقاف والكرواتي لوكاس مودريتش بسبب الإصابة.

وجاءت اختيارات زين الدين زيدان لمواجهة ليفانتي كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفخال – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – مارسيلو

الوسط: جيمس رودريجيز - توني كروس – كاسيميرو – لوكاس فاسكيز

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة

على مقاعد البدلاء: أريولا – إيدير ميليتاو – ناتشو – رودريجيو جوس – لوكا يوفيتش – إدين هازارد – فيرلاند ميندي.

اقرأ أيضا:

مشاكل دفاعية أم أفكار جديدة.. هل أصبح الدوري الإيطالي هجوميا؟

تغريدة – الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

كلوب يتحدث عن أزمة صلاح وماني

المقاولون العرب.. حان وقت استعادة شخصية الماضي

ضربة لـ أرسنال.. إصابة نجم الفريق

هل يُباع ملعب سان سيرو؟