إنبي يضم مهاجم بوروندي

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 11:14

كتب : أحمد شاكر

فيستون عبد الرازق - إنبي

ضم نادي إنبي مهاجم منتخب بوروندي فيستون عبد الرازق في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

مهاجم شبيبة القبائل الجزائري البالغ 26 عاما السابق فسخ تعاقده مع النادي الجزائري بعد موسم واحد.

اللاعب الدولي سبق له اللعب لأندية ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي والزوراء العراقي.

وعلى المستوى الدولي شارك مع منتخب بلاده في جميع المباريات بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر رفقة منتخب بلاده.

وحاز اللاعب على إعجاب المدير الفني أثناء التدريبات قبل الرحيل لتمثيل منتخب بلاده ومن ثم العودة من جديد استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري.

وخاض خلالها 3 مباريات دون أن يسجل رفقة زملائه أي هدف.

كما فشل في التأهل للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، بالخسارة من تنزانيا بركلات الترجيح.

فيستون سجل هدفا في مباراة الإياب لكن منتخب بلاده سقط في فخ الهزيمة.

ويستهل إنبي مشواره بمواجهة بيراميدز في أولى جولات الدوري المصري.

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