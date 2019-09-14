كوكا يغيب عن سقوط براجا أمام فيتوريا سيتوبال

غاب محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتينج براجا عن مباراة فريقه أمام فيتوريا سيتوبال في الدوري البرتغالي.

براجا سقط بهدف نظيف أمام مضيفه فيتوريا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي.

هدف اللقاء الوحيد أحرزه المغربي خالد حشادي في الدقيقة 74 مستغلا كرة مرتدة من الحارس إثر رأسية ليودع الكرة في المرمى وسط ازدحام من لاعبي الفريقين.

ومع الدقيقة 90 تعرض فرانسيرجيو لاعب وسط سبورتينج براجا للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وشارك كوكا مع براجا في 4 مباريات هذا الموسم، سجل فيهم هدفا وحيدا.

في الجولة الماضية تسبب الدولي المصري في ركلة جزاء على فريقه في الخسارة برباعية نظيفة أمام بنفيكا.

رصيد سبورتنج براجا تجمد عند أربع نقاط في المركز الـ14.

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