كوكا يغيب عن سقوط براجا أمام فيتوريا سيتوبال

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 00:56

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا مع سبورتنج براجا أمام بنفيكا

غاب محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتينج براجا عن مباراة فريقه أمام فيتوريا سيتوبال في الدوري البرتغالي.

أحمد حسن كوكا

النادي : سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

براجا سقط بهدف نظيف أمام مضيفه فيتوريا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي.

هدف اللقاء الوحيد أحرزه المغربي خالد حشادي في الدقيقة 74 مستغلا كرة مرتدة من الحارس إثر رأسية ليودع الكرة في المرمى وسط ازدحام من لاعبي الفريقين.

أخبار متعلقة

بالفيديو – كوكا يرتكب ركلة جزاء وبراجا يخسر برباعية أمام بنفيكا بالفيديو – في لقاء استمر 127 دقيقة بسبب الظلام.. كوكا يشارك في تعادل براجا تصفيات الدوري الأوروبي.. كوكا يغيب عن انتصار براجا وفوز إنجليزي في إيطاليا

ومع الدقيقة 90 تعرض فرانسيرجيو لاعب وسط سبورتينج براجا للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وشارك كوكا مع براجا في 4 مباريات هذا الموسم، سجل فيهم هدفا وحيدا.

في الجولة الماضية تسبب الدولي المصري في ركلة جزاء على فريقه في الخسارة برباعية نظيفة أمام بنفيكا.

رصيد سبورتنج براجا تجمد عند أربع نقاط في المركز الـ14.

اقرأ أيضا:

مشاكل دفاعية أم أفكار جديدة.. هل أصبح الدوري الإيطالي هجوميا؟

تغريدة – الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

كلوب يتحدث عن أزمة صلاح وماني

المقاولون العرب.. حان وقت استعادة شخصية الماضي

ضربة لـ أرسنال.. إصابة نجم الفريق

هل يُباع ملعب سان سيرو؟

أحمد حسن كوكا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم 14-9-2019 والقنوات الناقلة.. سبت ناااااااري ساعة | مصر
كوكا يغيب عن سقوط براجا أمام فيتوريا سيتوبال ساعة | المحترفون
تاريخ ذهبي مُبشر لـ الأهلي والزمالك قبل مواجهتي غينيا الاستوائية والسنغال 2 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – تعادل سلبي لكن كل الإثارة حدثت في مواجهة مايوركا وبلباو 3 ساعة | أوروبا
فيديو في الجول – لوائح لا تعرفها في الدوري.. كيف لا يستطيع أي ناد إلغاء قرار إيقاف لاعبه 3 ساعة | الدوري المصري
القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 2 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 3 عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت 4 مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري

قد ينال إعجابك