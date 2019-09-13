بالفيديو – تعادل سلبي لكن كل الإثارة حدثت في مواجهة مايوركا وبلباو

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 23:48

كتب : FilGoal

ريال مايوركا - أتليتك بلباو

نعم انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف لكن الإثارة كلها حدثت في المواجهة بين ريال مايوركا وأتليتك بلباو.

واستضاف مايوركا منافسه بلباو في ملعب سون مويكس في افتتاح رابع جولات الدوري الإسباني.

ظلت المباراة هادئة ولكن في الدقيقة 76 بدأت الإثارة بعدما سدد سالفا سيفيليا لاعب مايوركا الكرة وارتدت من العارضة.

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وعقب خمس دقائق فقط حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء ولكن أبدون براتس سدد الكرة خارج الملعب.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل أتليتك بلباو على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو ولكن أريتز أدوريز أهدر فرصة ذهبية للانتصار بعدما تصدى حارس مايوركا لتسديدته.

ورغم احتساب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع الذي ظل ممتدا لسبعة، سجل أصحاب الأرض هدفا من رأسية ولكن أُلغي بداعي التسلل.

بتلك النتيجة وصل رصيد بلباو إلى ثماني نقاط يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب.

أما مايوركا فوصل رصيده إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ14.

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