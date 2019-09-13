خاص فيديو في الجول – لوائح لا تعرفها في الدوري.. كيف لا يستطيع أي ناد إلغاء قرار إيقاف لاعبه
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 23:35
كتب : FilGoal
بإمكان أي ناد أن يوقف لاعبا في صفوفه ويعفو عنه وقتما يشاء كذلك.
لكن في حالة واحدة فقط لا يمكن للنادي العفو عن لاعبه والسبب اتحاد الكرة.
كيف يحدث ذلك؟
شاهد الفيديو لتعرف السبب.
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