بإمكان أي ناد أن يوقف لاعبا في صفوفه ويعفو عنه وقتما يشاء كذلك.

لكن في حالة واحدة فقط لا يمكن للنادي العفو عن لاعبه والسبب اتحاد الكرة.

كيف يحدث ذلك؟

شاهد الفيديو لتعرف السبب.

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