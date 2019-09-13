حتى الآن لم تحصل شبكة قنوات أون سبورت على حقوق بث لقاء الأهلي وكانو سبورت الغيني على ملعب الأخير في إفريقيا.

سبت كروي ناري ينتظرنا يشهد مباريات لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز في ذهاب دور الـ 32 من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

البداية ستكون لـ الأهلي في السادسة مساءً أمام كانو سبورت في لقاء لم تحصل أون سبورت حتى اللحظة على حقوق بثه.

وكشف مصدر مسؤول في أون سبورت لـFilGoal.com استمرار محاولات الحصول على حقوق اللقاء حتى ظهر يوم السبت.

وفي حالة فشل المحاولات، فإن الظهور الأول لـ الأهلي تحت قيادة ريني فايلر لن يكون متاحا للمشاهدة.

وفي الثامنة مساءً تنطلق مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي على ملعب الأخير على قناة أون سبورت.

ونجحت قناة أون سبورت في الحصول على حقوق بث لقاء الزمالك.

وفي نفس التوقيت يلعب بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري على قناة صدى البلد 2 وتايم الأرضي.

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