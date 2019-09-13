كرة طائرة – ناشئات مصر ينتصرن على بلغاريا ومواجهة ضد تركيا

فاز منتخب مصر على ناشئات بلغاريا 3-1 في بطولة العالم للطائرة المقامة حاليا في أرض الفراعتة.

وبذلك يستعد المنتخب المصري لمواجهة تركيا غدا السبت في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

جاء ذلك بعد هزيمة المنتخب التركي أمام نظيره الأرجنتيني في وقت سابق.

ويعتبر المركز الأفضل لمنتخب مصر للناشئات في بطولة العالم هو المركز التاسع في نسختي 1993 و2005.

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