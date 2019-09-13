قال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف العام على الكرة إن فريقه سيخوض مبارياته في الدوري في موسمه الجديد نهارا وليس ليلا لعدم وجود أضواء كاشفة في الملعب.

وتحدث عضو مجلس إدارة أسوان لـFilGoal.com قائلا: "ظروف وإمكانيات النادي ليست كبيرة وسنضطر للسفر أسبوعيا لشمال مصر لخوض مبارياتنا".

وواصل "طنطا سيخوض مبارياته في النهار لعدم وجود أضواء كاشفة في ملعبه ونحن هنا سنطبق مبدأ المساواة بين الجميع".

واستدرك "كل ذلك سيكون باستثناء مباريات القطبين الأهلي والزمالك لأسباب أمنية وتسويقية".

وأردف "نحن متفائلون باتحاد الكرة المعين فقد ظهرت بوادر جيدة في حفل القرعة للموسم الجديد، ونستعد الآن بكل قوة للقاء مصر المقاصة في أول مباراة لنا في الدوري".

وعن مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة أتم عضو مجلس إدارة أسوان حديثه "سنخوض مباراتين أولا وهذا سيساعدنا في الانسجام جيدا قبل مواجهة الأهلي ونعمل على ضم صفقات جديدة قبل إغلاق باب القيد".

وينطلق قطار الدوري المصري لموسم 2019-2020 في الـ21 من شهر سبتمبر الجاري.

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