بالفيديو – فالكاو يقود جالاتا سراي لإسقاط رفاق كريم حافظ

بداية ولا أجمل. هذا هو الوصف الأمثل لبداية راداميل فالكاو مع جالاتا سراي التركي بعدما قاد الأخير للانتصار على قاسم باشا.

وانتصر جالاتا سراي على قاسم باشا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

هدف انتصار جالاتا سراي جاء عن طريق الوافد الجديد فالكاو في الدقيقة 38 من تسديدة هزت الشباك بمساعدة مدافع قاسم باشا.

محترفنا المصري كريم حافظ شارك أساسيا في المباراة قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 82.

وانضم فالكاو إلى جالاتا سراي قادما من موناكو في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وحقق جالاتاسراي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري ليحصد نقطته السابعة في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

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