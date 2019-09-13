بالفيديو – فالكاو يقود جالاتا سراي لإسقاط رفاق كريم حافظ

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 22:16

كتب : FilGoal

فالكاو - جالاتاسراي

بداية ولا أجمل. هذا هو الوصف الأمثل لبداية راداميل فالكاو مع جالاتا سراي التركي بعدما قاد الأخير للانتصار على قاسم باشا.

وانتصر جالاتا سراي على قاسم باشا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

هدف انتصار جالاتا سراي جاء عن طريق الوافد الجديد فالكاو في الدقيقة 38 من تسديدة هزت الشباك بمساعدة مدافع قاسم باشا.

أخبار متعلقة

رسميا – اتحاد النمر والأسد.. جالاتا سراي يضم فالكاو صورة - كهربا يظهر مع تريزيجيه وكريم حافظ في تركيا قاسم باشا يعلن تجديد تعاقد كريم حافظ

محترفنا المصري كريم حافظ شارك أساسيا في المباراة قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 82.

وانضم فالكاو إلى جالاتا سراي قادما من موناكو في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وحقق جالاتاسراي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري ليحصد نقطته السابعة في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

اقرأ أيضا:

مشاكل دفاعية أم أفكار جديدة.. هل أصبح الدوري الإيطالي هجوميا؟

تغريدة – الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

كلوب يتحدث عن أزمة صلاح وماني

المقاولون العرب.. حان وقت استعادة شخصية الماضي

ضربة لـ أرسنال.. إصابة نجم الفريق

هل يُباع ملعب سان سيرو؟

تركيا في المحترفين قاسم باشا جالاتا سراي فالكاو كريم حافظ

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم 14-9-2019 والقنوات الناقلة.. سبت ناااااااري ساعة | مصر
كوكا يغيب عن سقوط براجا أمام فيتوريا سيتوبال ساعة | المحترفون
تاريخ ذهبي مُبشر لـ الأهلي والزمالك قبل مواجهتي غينيا الاستوائية والسنغال 2 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – تعادل سلبي لكن كل الإثارة حدثت في مواجهة مايوركا وبلباو 3 ساعة | أوروبا
فيديو في الجول – لوائح لا تعرفها في الدوري.. كيف لا يستطيع أي ناد إلغاء قرار إيقاف لاعبه 3 ساعة | الدوري المصري
القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 2 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 3 عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت 4 مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري

قد ينال إعجابك