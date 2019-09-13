مورينيو: لامبارد سينجح مع تشيلسي

يرى جوزيه مورينيو المدرب الأسبق لتشيلسي أن لاعبه السابق ومدرب الفريق الحالي فرانك لامبارد قادر على النجاح مع البلوز.

فرانك لامبارد النادي : تشيلسي تشيلسي

لامبارد الذي خاض موسما تدريبيا وحيدا مع دربي كاونتي العام الماضي، تولى قيادة النادي اللندني مطلع الموسم الجاري.

ومورينيو يرى أن فرانكي يملك كل العوامل التي تساعده على النجاح، وقال في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس "أن تكون لاعبا شيء وأن تكون مدربا شيء آخر".

وأضاف "لامبارد كلاعب واحد من أهم 5 لاعبين في تاريخ النادي، وربما يقول البعض الآخر إنه من أفضل 3 وليس 5، لكن التدريب أمر آخر. عام واحد مع كاونتي أظهر الكثير من قدراته التدريبية والآن يتولى تدريب تشيلسي".

وأوضح المدرب البرتغالي "الآن يلعب من أجل أشياء كبيرة كالدوري ودوري الأبطال وذلك سيساعده على تنمية خبراته، وأؤمن على قدرته فعل ذلك لأنه يملك خبرة كبيرة بالفعل".

وتابع "كرة القدم كانت دائما في حياته، لقد كبر كنجل لاعب كرة، وقرابة مع مدرب كرة، ثم أصبح لاعبا، فلاعبا كبيرا.. لديه كل العوامل كي ينجح".

لامبارد حقق فوزا وحيدا مع البلوز خلال 4 مباريات بالدوري الإنجليزي لكن الفريق يقدم مؤشرات على تقديم كرة هجومية ممتعة.

تشيلسي يمر بفترة انتقالية، وبالتأكيد لاعبي المدرب لامبارد بحاجة لمزيد من الوقت لاستيعاب أفكاره والتأقلم بشكل أكبر مع افتقاد البعض منهم للخبرات.

تشيلسي الآن في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط، ولا يبدو لامبارد تحت الضغوط بشكل كبير مع امتلاكه لفريق شاب يتمتع بالعديد من المواهب، لكن الأكيد أن المعاناة الدفاعية قد تستمر. (طالع: بين القصور التكتيكي وافتقاد الخبرة.. لماذا يتراجع تشيلسي في الشوط الثاني)

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