توخيل: حياة نيمار ليست صعبة في باريس سان جيرمان

يرى توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أن حياة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا ليست صعبة مع الفريق، بعد عدم إتمام انتقاله إلى برشلونة.

نيمار دخل إلى قائمة باريس لمواجهة ستراسبورج يوم السبت، لأول مرة هذا الموسم بعد مضي 4 جولات من الدوري الفرنسي، إذ ارتبط اسمه بالرحيل للبارسا مع سوق الانتقالات الصيفية المنقضي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وتوخيل رد على إمكانية استقبال سيء من قبل جماهير النادي لنيمار قائلا: "أتفهم أن بعض الجماهير ليست سعيدة بموقف نيمار وما حدث لكن ليس بمقدوري التأثير على رد فعل الجماهير".

وأضاف "لا يمكنني السيطرة على الجماهير. الشيء الوحيد القادر على السيطرة عليه فريقي".

وأشار المدرب الألماني "الحياة ليست صعبة بالنسبة لنيمار، أن تعيش وتلعب في باريس فهذا ليس صعبا".

وتابع "إن تحدثت طوال الوقت عن كل ما يقوله الناس فسوف تصاب بالجنون وهذا ليس ممكنا".

مدرب بوروسيا دورتموند السابق شدد "نيمار لاعب في باريس سان جيرمان وجاهز للعب غدا، وبالأمس تدرب، وتدرب جيدا اليوم وهو جاهز للمشاركة".

ويأمل مسؤولو باريس بقاء نيمار (27 عاما) لأطول فترة ممكنة مع الفريق لكن إصرار اللاعب على المغادرة قد يدفعه إلى الرحيل في يناير المقبل أو في صيف 2020.

وبعد إصابة أبعدته لفترة طويلة شارك نيمار مع بلده البرازيل في مباراة ودية أمام كولومبيا انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 وسجل اللاعب هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ولم يشارك اللاعب بعد في أي مباراة مع باريس في الموسم الحالي.

اقرأ أيضا:

مشاكل دفاعية أم أفكار جديدة.. هل أصبح الدوري الإيطالي هجوميا؟

تغريدة – الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

كلوب يتحدث عن أزمة صلاح وماني

المقاولون العرب.. حان وقت استعادة شخصية الماضي

ضربة لـ أرسنال.. إصابة نجم الفريق

هل يُباع ملعب سان سيرو؟