أزارو يغيب عن مواجهة الأهلي أمام كانو سبورت

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها وليد أزارو مهاجم الأهلي عدم جاهزيته للمشاركة أمام كانو سبورت الغيني.

الأهلي يواجه كانو سبورت الغيني في السادسة مساءً يوم السبت في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

خالد محمود طبيب الأهلي كشف عن عدم جاهزية أزارو للمشاركة أمام كانو سبورت بسبب إصابة في الركبة.

وقال طبيب الأهلي: "وليد أزارو يعاني من إصابة بجزع في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب المغرب".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "ريني فايلر فضل عدم المجازفة بـ أزارو الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل".

أزارو صاحب الـ 24 عاما سجل هدفين في بداية مشوار الأهلي في إفريقيا هذا الموسم، ولكنه لن يكون متاحا في الظهور الأول للمارد الأحمر تحت قيادة فايلر.

فكيف يعوض الأهلي غياب أزارو؟ يمكنك اختيار التشكيل من هنا

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