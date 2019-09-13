إصابة ناشئ الأهلي بكسر مضاعف في الساق

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 20:45

كتب : حسام نور الدين

حمادة الفيل - الأهلي

تعرض حمادة الفيل ناشئ الأهلي وصانع ألعاب فريق 2001 لإصابة قوية للغاية في لقاء فريقه أمام الإنتاج الحربي في بطولة الجمهوية.

الأهلي انتصر على الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلي في مدينة نصر، شهدت تعرض حمادة الفيل لإصابة بكسر مضاعف في القدم اليمنى.

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محمد إمام طبيب فريق 2001 في الأهلي تحدث عن إصابة اللاعب قائلا: "إصابة حمادة الفيل عبارة عن كسر مضاعف في منتصف ساق القدم اليمنى في عظمتي القصبة والشظية".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "اللاعب سيخضع لعملية جراحية يتم خلالها تركيب مسمار نخاعي تشابكي لتثبيت العظام".

وأردف "على الرغم من قوة الإصابة، إلا أنها الأقل خطورة في تلك النوعية من الإصابات القوية".

وأوضح "اللاعب لن يكون في حاجة لتركيب شرائح ومسامير معدنية، بل سيكتفي بالمسمار النخاعي الذي يعد هو الأفضل في علاج إصابات الملاعب، كما أنه لن يضع قدمه في الجبس بل سيكتفي بوضعها في جبيرة".

وأكمل حديثه قائلا: "مدة غياب اللاعب ستحدد بعد الانتهاء من العملية الجراحية وفقا للفحوصات التي سيخضع لها".

إصابة حمادة الفيل التي ضربته أمام الإنتاج الحربي غادر على أثرها المباراة في الشوط الثاني.

فريق الأهلي 2001 جمع 12 نقطة من 5 مباريات لتساوى في الصدارة مع الإنتاج الحربي.

الأهلي فاز على سموحة والاتحاد السكندري والجونة والإنتاج الحربي، وخسر أمام الزمالك.

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