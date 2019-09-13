مدرب الإسماعيلي: الانتصار 4-2 نتيجة جيدة ولكن

يرى ميودراج ييسيتش المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي أن فريقه حقق نتيجة جيدة أمام أهلي بنغازي الليبي.

الإسماعيلي انتصر على أهلي بنغازي برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي: "4-2 تعد نتيجة جيدة وليس سيئة ولكن علينا الاستمرار على نفس النهج في لقاء الإياب".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نطمح في التسجيل أيضا في لقاء الإياب. نعم سجلنا 4 أهداف ولكن علينا مواصلة ذلك في الإياب".

وأشار "كان من المفترض أن نظهر بشكل أفضل ولكن لا يزال نحتاج للوقت".

وتابع "بدأت عملي مع الإسماعيلي منذ فترة ليست بالطويلة وهناك بعض الأخطاء التي سنسعى لتصحيحها".

وأكمل حديثه قائلا: "كرة القدم تحتاج للصبر والوقت لانسجام الفريق ككل وتحقيق النجاحات".

ويقام لقاء الإياب في الـ 27 من شهر سبتمبر الجاري ولم يحدد الملعب المستضيف للمباراة حتى الآن.

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