"نحن مثل الكوماندوز أتينا لوضع نظام خاص للكرة المصرية ونعمل مثلما يعمل الجميع في الدوريات الكبرى" عمرو الجنايني رئبس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

وتحدث الجنانيني لـFilGoal.com أثناء تواجده في سهل حشيش للإعلان عن استضافة مصر لحفل الإعلان عن جوائز أفضل لاعب في إفريقيا.

"لن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة".

وعن هل ينوي الترشح لرئاسة اتحاد الكرة بعد نهاية الفترة المؤقتة للجنة أجاب بحسم "لم أفكر وخطاب الفيفا واضح للجميع، أنا هنا لإدارة الانتخابات ووضع نظام خاص للكرة المصرية على غرار الدوريات الكبرى".

وواصل "لا أريد أي شيء لنفسي الكرة من أسباب سعادة المصريين وأريد وضع نظاما جيدا لها، أريد إعادة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي".

"لن أكيل بمكيالين فأنا أريد النجاح فقط".

أما عن اتهامه بمجاملة الزمالك نظرا لانتمائه للنادي وسابق توليه منصب عضو مجلس إدارته قال: "قبل أن أكون زمالكاوي فأنا رجل مصري وكُلفت بأكثر ملف حساس".

وأضاف "الآن أنا على رأس المنظومة الكروية المصرية ولم أعتد الفشل طوال 33 عاما من العمل بل أحقق النجاح فقط".

وشدد "لن أكيل بمكيالين أبدا ولن أكون ظالما، في علمي الخاص أنا أدير مجموعة من البشر ولا يوجد حب أو كره في العمل، وفي عملي لا أعرف غير النجاح وسأنجح في اتحاد الكرة".

وتابع "أنا على يقين من نجاحي في اتحاد الكرة بنسبة مليون في المئة".

وأكمل ضاحكا "90% من مصر مقسمة بين الأهلي والزمالك وإذا أرادوا أي شخص لإدارة اتحاد الكرة فأين سيبحثوا؟ أعتقد أن ذلك الموضوع يجب أن يُغلق للأبد".

وأردف "لماذا أجامل أي شخص أو أي ناد؟".

وواصل ضاحكا "للمصادفة التامة فإن أول عقوبة صدرت من لجنة الانضباط كانت على شيكابالا، نعم لم تكن شخصية أو صادرة مني ولكن هذا يؤكد حديثي حول عدم الكيل بمكيالين فالنظام واللوائح واضحان للجميع".

اما عن متى يحين موعد الإعلان عن اسم منتخب مصر المقبل قال الجنايني: "هناك وقت محدد للإعلان عن كل شيء".

وأردف "حينما يكون هناك معلومة فسأعلن عنها عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة مباشرة".

"شيئان حددتهما للدوري".

وعما يريد تطبيقه في الدوري وهل يقام بحضور الجمهور قال الجنايني: "الدوري سينطلق في الـ21 من شهر سبتمبر الجاري وقبل ذلك الموعد أعمل على إعلان جدول المسابقة كاملا بالإضافة للائحة الانضباط".

وواصل "راعينا الارتباطات الإفريقية والعربية لكل الفرق، فقبل المباراة التي تقام في مصر ثلاثة أيام راحة وأربعة حينما يخوض المباراة خارج مصر".

وأكمل "أما نصف النهائي فسنترك خمسة أيام راحة للفريق المشارك، وبالنسبة للنهائي فلم يعلن الاتحاد الإفريقي عن موعده حتى الآن".

وأردف "لذا وضعنا معادين لنهاية الدوري وسوف نحدده بعد إعلان الاتحاد الإفريقي موعد نهائي المسابقات الإفريقية وأتمنى بلوغ الأهلي والزمالك له".

أما عن حضور الجمهور للدوري قال: "هذا الشيء الثاني الذي أعمل عليه، فنحن نعمل على استخراج التصاريح الأمنية لحضور الجمهور في كل الملاعب".

وأتم "كما راعينا مع سلطات الأمن الأيام التي سيكون من الصعب فيها إقامة مباريات لتسهيل كل شيء على الجميع وإقامة مسابقة جيدة في كل النواحي".

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