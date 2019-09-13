حوار - النني: أعشق أسلوب مدربي الذي يشبه بيب وكلوب.. وأحمد حسن سيقتلني

أنهى حصته التدريبة، ليترك المران ويتجه بقميص فريقه الجديد بشكتاش لإجراء أول حوار مطول له في تركيا.. رحبوا معنا بـ محمد النني.

النني ترك أرسنال وانضم لـ بشكتاش على سبيل الإعارة خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

قضى أيامه الأولى في بشكتاش في انتظار استئناف المباريات التركية من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي، فماذا قال عن أيامه الأولى؟

قال النني: "سعيد للغاية بالتواجد هنا في بشكتاش. منذ يومي الأول والجماهير أظهرت حبها لي وأشكرهم بشدة على ذلك".

وأضاف في حواره مع صحيفة milliyet التركية "هدفي الأول هو مساعدة الفريق. نحن نمتلك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين ونرغب في تحقيق النجاحات في تركيا وفي أوروبا أيضا".

وواصل "أرى أننا يمكننا حصد لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم".

بيشكتاش في المجموعة الـ 11 في الدوري الأوروبي رفقة سبورتنج براجا البرتغالي وولفرهامبتون الإنجليزي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

مجموعة ستشهد مواجهة مصرية مصرية بين محمد النني (بشكتاش) وأحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا)

مثل كلوب وجوارديولا

في البداية لم يكن يعرف محمد النني طريقة مدربه عبد الله أفسي في بشكتاش، قبل أن يكتشف بنفسه الطريقة التي "يعشقها".

وأوضح النني "بعد مراني الأول مع بشكتاش، رأيت اعتماد مدربي على أسلوب جوارديولا وكلوب".

وشرح "هو يحاول دائما الاحتفاظ بالكرة وعدم الاعتماد على التمريرات الطويلة. لا يُحب فقد الكرة ويُدربنا لاستخلاص الكرة سريعا بمجرد فقدانها. يقول لنا دائما إن علينا الاحتفاظ بالكرة وليس الركض خلفها. أعشق للغاية هذا الأسلوب".

وأكمل حديثه قائلا: "في البداية لم أكن أعرف أسلوب لعب أفسي ولكن بعد مراني الأول أخبرته بأنني سعيد للغاية بأسلوبه وأستمتع بكرة القدم معه".

التركي عبد الله أفسي قاد بشكتاش في 3 مباريات هذا الموسم وحصد 4 نقاط.

أحمد كفالجي مدير نادي بشكتاش كشف في وقت سابق عن إصرار أفسي للتعاقد مع النني لأن أسلوب لعبه ملائم للمدرب.

الجماهير والأسرة الرياضية

الأجواء الجماهيرية في تركيا تكون دائما مختلفة عن بقية الملاعب الأوروبية، فما رأي النني؟

يتحدث محترفنا المصري "الجماهير فاجأتني بشدة. هم لا يتوقفون عن الغناء أبدا".

واستكمل "هو يعشقون الفريق ويدعمونه بكل قوة ويهتمون للغاية بكل ما في الفريق، ولهذا السبب أردت اللعب هنا مع تلك الجماهير العظيمة. الجماهير ستجعلنا نقدم أقصى ما لدينا في كل مباراة ونتمنى النجاح سويا".

وتطرق لاعب وسط منتخب مصر للحديث عن بدايته مع الساحرة المستديرة، قائلا: "لم أسأل نفسي أبدا ماذا كنت سأعمل إذا لم أمارس كرة القدم".

وأشار "عائلتي كلها تمارس كرة القدم. أبي –ناصر النني- كان لاعبا، ووالده كان لاعبا أيضا. عائلتي تعشق كرة القدم حتى شقيقتي الصغرى تلعب كرة القدم ولذلك لم أفكر في أي شيء غيرها، فقد مارست الكرة منذ أن كنت في الثالثة من عمري".

نصيحة أوزيل

طوال فترته مع أرسنال، ظهر النني بجانب الألماني مسيوت أوزيل بشكل دائم، فهل تحدث معه قبل انتقاله لـ بشكتاش؟

أجاب النني "أوزيل صديقي المقرب ونمتلك سويا ذكريات رائعة وبكل تأكيد تحدثت معه قبل الانتقال لـ بشكتاش".

وتابع "أوزيل تحدث مع شخص ما يعرف تركيا جيدا، بعدها عاد لي وقال "اذهب فورا بلا تردد. بشكتاش يعد فريقا كبيرا للغاية ويجب عليك الذهاب".

صاحب الـ 27 عاما شارك في 89 مباراة مع أرسنال ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.

أبرز صناعات النني كانت لـ أوزيل في دوري أبطال أوروبا أمام لودوجوريتس في لقاء انتهى 3-2 للمدفعجية بسبب هدف ميسوت المبهر.

محمد صلاح وأحمد حسن

أغلقنا صفحة الذكريات مع أرسنال، لننتقل لصفحة أخرى من الذكريات مع النني. صفحة محمد صلاح.

وقال النني: "صلاح ليس صديقي، بل هو أخي. بدأنا الكرة سويا ولعبنا في نفس الفريق لمدة سنتين وشاركنا مع بازل وبعدها انتقلنا للدوري الإنجليزي أيضا".

واستمر "صلاح لاعب عظيم والكل يعرف ذلك جيدا. هو واحد من أهم لاعبي الدوري الإنجليزي. لاعب يعرف جيدا ماذا يريد ويهتم بالتفاصيل الصغيرة. أتمنى له مزيد من النجاحات دائما".

صلاح والنني لعبا سويا في المقاولون العرب ثم بازل.

مع بازل، شارك النني في 144 مباراة خلال 3 أعوام ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 8 ورفع 4 ألقاب دوري.

صلاح بدوره ظهر بقميص بازل في الفترة ما بين 2012 و2014، ونجح في تسجيل 20 هدفا وصناعة 17 خلال ظهوره في 79 مباراة، وحقق الدوري مرتين.

ختام حديث النني كان عن أحمد حسن عميد لاعبي العالم الذي شارك وتألق سابقا بقميص بشكتاش.

وقال النني عنه: "أحمد حسن أسطورة مصرية وأعرف جيدا كم تعشقه جماهير بشكتاش وهذا يجعلني سعيدا للغاية".

وأردف "أتمنى أن أسير على درب أحمد حسن في تحقيق الناحات مع بشكتاش".

ومازح النني أحمد حسن خلال حواره الصحفي قائلا: "لا أعلم أي الغرف كان يُقيم فيها أحمد حسن هنا في بشكتاش. في مصر حصلت على رقم قميصه 17، وإذا حصلت أيضا على غرفته هنا سيقتلني".

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