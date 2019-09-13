تشكيل الإسماعيلي – الشامي يقود الهجوم.. وأبو اليزيد في الدفاع أمام بنغازي

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 17:22

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

يقود محمد الشامي خط الهجوم، فيما يبدأ إبراهيم أبو اليزيد الوافد الجديد من الداخلية في خط الدفاع.

أعلن ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة أهلي بنغازي بعد قليل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

محمد الشامي سيقود خط الهجوم في اللقاء، فيما يبدأ إبراهيم أبو اليزيد كأساسي في الدفاع.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: محمد فوزي.

الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - محمد مجدي - أسامة إبراهيم.

الوسط: أحمد مدبولي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - عبد الرحمن مجدى.

الهجوم: محمد الشامي - وجيه عبد الحكيم.

من جهة أخرى، جاءت مقاعد بدلاء الإسماعيلي كالتالي:

حارس: محمد مجدي.

الدفاع: محمد هاشم - أحمد أيمن.

الوسط: عماد حمدي - همام طارق.

الهجوم: بينسون شيلونجو - محمد حمدي زكى.

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