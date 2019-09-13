لعشاق الفانتازي.. 9 غيابات في دفاع نورويتش قبل مواجهة مانشستر سيتي

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 16:08

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

الألماني دانييل فاركي المدير الفني لنورويتش سيتي كشف عن 9 إصابات في الخط الخلفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم.

قد تكون فرصة لنهاية اللقاء بنتيجة تاريخية خاصة أنها أمام مانشستر سيتي الذي لا يرحم هجومه كبار القارة العجوز، وفرصة لعشاق الفانتازي قبل بداية الجولة الخامسة.

المدير الفني قال: "تيم كلوزة لا يحتاج لعملية جراحية لكن هذا لن يقلل من موعد عودته وسيغيب لمدة 9 أشهر ويمكن أن تقل المدة شهر أو اثنين".

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وتابع "زيمرمان لم يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي لكنها إصابة معقدة وسيغيب حتى يناير القادم".

وواصل "جرانت هانلي لن يكون متاحا غدا، عاد للتدرب مع رفاقه وقد يلعب 20 أو 30 دقيقة في مباراة الغد".

وارتفع العدد إلى 4 إصابات وأكمل "توم تريبول خارج المواجهة تعرض لإصابة في الركبة أمام وست هام ولن يعود قبل التوقف الدولي المقبل".

الأمور لم تقف عند هذا الحد "باتريك روبرتس غير مؤهل للمشاركة. موريتز ليتنر خارج المواجهة بسبب إصابة في السمانة ولم يتدرب لمدة أسبوعين".

والتوقف الدولي كان له تأثيره أيضا "ماريو فارنيتش غير متاح للمشاركة أيضا، ماكس آرونز خارج القائمة قد يعود بعد فترة الراحة الدولية القادمة، عاد بن جودفري بإصابة في الفخذ من التوقف الدولي وهناك شك كبير حول مشاركته".

حتى مركز حراسة المرمى لم يسلم من الإصابات "تيم كرول هناك شك طفيف حوله. وقد أضطر إلى إشراك ثلاثة حراس مرمى في قائمة الفريق أمام مانشستر سيتي".

نورويتش سيتي لم يحقق سوى انتصار وحيد جاء على حساب نيوكاسل يونايتد بفضل ثلاثية الفنلندي تيمو بوكي.

الدفاع الأضعف في الموسم الجاري بعد مرور 4 جولات بعدما استقبلت شباكه 10 أهداف، بنسبة كبيرة سيكون صيدا سهلا لهجوم مانشستر سيتي.

وإذا حدث عكس هذا سيكون الأمر أشبه بالمعجزة.

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