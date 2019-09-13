مؤتمر جوارديولا - مدة غياب لابورت.. سترلينج لا يمكن مقارنته بـ ميسي أو رونالدو

أفصح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مدة غيابه مدافعه إيمريك لابورت عن صفوف الفريق.

لابورت تعرض لإصابة الرباط الصليبي بعد تدخل قوي من الخصم في مباراة برايتون، الأمر الذي كلفه الاستبعاد من قائمة منتخب فرنسا. (طالع التفاصيل)

الإسباني كشف عن مدة غياب الفرنسي قائلا في المؤتمر الصحفي: "لن يغيب كثيرا، 5 أو 6 شهور سيعود العام المقبل في يناير أو فبراير".

كما تطرق للحديث عن سوق الانتقالات مواصلا "اُفضّل انتهاء سوق الانتقالات قبل بداية الموسم، نحن نفقد الأفضلية للفرق الأخرى التي تمتلك 3 أسابيع لتدعيم صفوفها أكثر".

وعن الألماني ليروي ساني "سوف يعود للتدرب مع الفريق قبل نهاية الموسم، عاد منذ يومين ونأمل في عودة سريعا".

وأشاد بالإنجليزي رحيم سترلينج مواصلا "سعيد له وبالطريقة التي يلعب بها مع الفريق ومنتخب بلاده، لكن لا يوجد لاعب يمكن مقارنته مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وتابع عن الغيابات المتوقعة والإصابات "إلكاي جوندوجان تعرض لمشاكل في المعدة وتدرب معنا بشكل جيد نفس الأمر لجابريل جيسوس".

وأتم عن العائد بنيامين ميندي "ركبته تحسنت بشكل كبير ونأمل في المباريات المقبلة تواجده، علينا الحذر والتأكد من قدرته على اللعب".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على نورويتش سيتي في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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