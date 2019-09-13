للمرة الرابعة.. كلوب أفضل مدرب في أغسطس بالدوري الإنجليزي

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 13:41

كتب : FilGoal

كلوب - ليفربول - توتنام

فاز يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بجائزة أفضل مدرب لشهر أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

الألماني قاد الريدز لتحقيق العلامة الكاملة والصدارة المنفردة لجدول ترتيب المسابقة خلال 4 مباريات محققا الفوز على نورويتش سيتي وساوثامبتون وأرسنال وبيرنلي.

وتفوق كلوب على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وروي هودسون مدرب كريستال بالاس وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

أخبار متعلقة

مساعد كلوب يوضح كيف استفاد لاعبي الأكاديمية من صلاح وماني فينالدوم: كلوب لا يضعنا تحت ضغط ضرورة التتويج بلقب الدوري أو غيره كلوب يكشف: نصحت كوتينيو بالانتقال إلى بايرن نيفيل: سولشاير بحاجة لعدة أعوام مثل كلوب وجوارديولا.. ويونايتد على الطريق الصحيح

وتعد تلك المرة الرابعة التي يفوز بها كلوب بلقب أفضل مدرب في الشهر بالدوري الإنجليزي بعد سبتمبر 2016، ديسمبر 2018 ومارس 2019.

بيب جوارديولا هو الأكثر حصدا للجائزة بين المدربين المرشحين لها برصيد 7 مرات .

ثم رودجرز مع برصيد 3 ألقاب إذ حقق الجائزة مرتين مدربا لليفربول وأخرى مع سوانزي سيتي.

فيما حصدها هودسون للمرة الأخيرة في فبراير 2010 مع فولام وفي جعبته 4 ألقاب لمدرب الشهر.

وينتظر ليفربول مواجهة قوية في افتتاح الجولة الخامسة أمام نيوكاسل يونايتد غدا السبت.

طالع أيضا

ذراع كوزاكوفيتش ضد السوفيت

في الجول يكشف اختيارات الزمالك لملعب مباريات الفريق للموسم المقبل

السوبر يقترب من استاد القاهرة بحضور 100 فرد

نادي مصر.. فكرة بدأت من موقع رياضي

رئيس الزمالك: قناة النادي تبدأ بـ10 برامج.. وهؤلاء أبرز أعضاء طاقمها

ليفربول الدوري الإنجليزي أفضل مدرب يورجن كلوب بيب جوارديولا

نرشح لكم

أخر الأخبار

23 ثانية تكفي لإيضاح كل شيء.. لا أزمة بين صلاح وماني بعد الآن 6 دقيقة | المحترفون
أزارو يغيب عن مواجهة الأهلي أمام كانو سبورت ساعة | مصر
إصابة ناشئ الأهلي بكسر مضاعف في الساق ساعة | مصر
مدرب الإسماعيلي: الانتصار 4-2 نتيجة جيدة ولكن ساعة | مصر
عبد الرحمن مجدي عن الهدف الرابع: قبل التسديد قلت في سري "استعدوا للسنترة" ساعة | مصر
بالفيديو – بداية جميلة.. الإسماعيلي يدمر أهلي بني غازي برباعية ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 2 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 3 فينجر: صلاح الرائع "المهووس" عليه الوصول لاتساق ميسي 4 عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت

قد ينال إعجابك