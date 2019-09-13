سولشاير يكشف غيابات مانشستر يونايتد ويتمنى بقاء دي خيا

يغيب الفرنسيان بول بوجبا وأنتوني مارسيال لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مواجهة ليستر سيتي حسبما أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني.

ويظل موقف آرون وان بيساكا وجيسي لينجارد محل شك من المشاركة، وتأكد غياب لوك شاو وديوجو دالو.

سولشاير تحدث عن مواجهة ليستر سيتي في المؤتمر الصحفي قائلا: "مواجهتهم صعبة، فريق يسعى للتواجد ضمن الأربعة الكبار، ويمتلكون لاعبين جيدين ومدرب جيد للغاية في مستو عال".

وواصل "الفرق التي يدربها برندان رودجرز –مدرب ليستر سيتي- يقدمون كرة قدم جيدة، سوف نلعب بشكل جيد من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، نريد الحصول عليها بأن نستحق ذلك، لقد أتينا من فترة صعبة ولا نريد أن نكون خلف تشيلسي وأرسنال وتوتنام".

وردا على سؤال هل أصبح ليستر سيتي متساويا مع مانشستر يونايتد أكمل "لا أريد الحديث عن ليستر سيتي كثيرا".

وأردف "أراهم فريق جيد، لكن مانشستر يونايتد أكبر وأفضل ناد في العالم، أنا متأكد من سعيهم للتواجد ضمن الأربعة الكبار مثلنا، هذا تحد كبير".

وعن غيابات الفريق "غرفة علاج اللاعبين ممتلئة ولا نعرف من سيكون متاحا قد يكون بيساكا ربما جيسي لينجارد لكن لم يتأكد إمكانية مشاركتهم".

وعن الثنائي الفرنسي "بوجبا لم يتعاف بعد وليس جاهز لخوض التدريبات بنسبة 100%، نأمل أن يكون الثنائي جاهز لمباراة وست هام واعتقد أننا سنكون مستعدين".

كما تحدث المدير الفني النرويجي عن حارسه الإسباني دافيد دي خيا "أريد بقاؤه هنا وهو يعلم هذا، أنه أفضل حارس في العالم وقد رأينا هذا في السنوات السابقة".

وأتم "وآمل أن يتمكن من إنهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد في أعلى مستو".

الشياطين الحمر فشلوا في تحقيق أي فوز رغم الانتصار الكبير على تشيلسي في الجولة الافتتاحية، فاكتفوا بالتعادل في مباراتين وخسارة أخرى.

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