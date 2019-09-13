كشف محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب النادي المصري عن انتقاله إلى نادي حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال جريندو في تصريحات لـFilGoal.com: "انتقلت إلى حرس الحدود لمدة موسم على سبيل الإعارة، وفي المقابل جددت تعاقدي مع المصري لموسمين، لينتهي في 2022/2023".

وأضاف "هو تحد جديد، وسأبذل قصارى جهدي في الموسم الجديد لتعويض ما فاتني في الموسم الماضي لظروف أداء الخدمة العسكرية".

جريندو تحدث عن مواجهة المصري المقبلة، فقال "لست جاهزا حاليا للمشاركة لأنني لم أخض فترة إعداد كاملة، ولكن إذا طلب منى المشاركة سأشارك هذا هو الاحتراف في كرة القدم".

وأتم "المصري ناد كبير وجماهيره لا توصف، كل شيء مثالي للتألق وسط جماهير بورسعيد، وسيكون لنا عودة مجددا".

جريندو انضم للنادي المصري في موسم 2016/2017 قادما من نادي مصر، ليقضي موسمين مع الفريق الساحلي.

صاحب الـ28 عاما شارك في 18 مباراة فقط في الموسم الماضي بين الدوري وكأس مصر، سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 5 آخرين.

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