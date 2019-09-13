بوكي أفضل لاعب في أغسطس بـ الدوري الإنجليزي
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 12:15
كتب : FilGoal
فاز المهاجم الفنلندي تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.
تيمو بوكي
النادي : نورويتش سيتي
اللاعب البالغ 29 عاما تفوق على كل من أشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، وثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وكيفين دي بروين.
وسجل بوكي 5 أهداف في 4 مباريات جعلته في المركز الثاني بترتيب الهدافين إذ جاءت 3 أهداف منها في شباك نيوكاسل.
يتفوق على بوكي في صدارة الهدافين، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد 6 أهداف، ويتساوى معه رحيم سترلينج برصيد 5 أهداف.
Did someone say #PukkiParty? 🥳
Congratulations to @EASPORTSFIFA Player of the Month for August… Teemu Pukki!#PLAwards pic.twitter.com/uvCeRBjnVn— Premier League (@premierleague) September 13, 2019
الدولي الفنلندي انتقل في صفقة حرة إلى الكناري في صيف 2018، حاصدا لقب الهداف وأفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى ومساهما في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي.
وتجمع مواجهة مباشرة بين بوكي وأجويرو، إذ يستضيف نورويتش سيتي حامل اللقب مانشستر سيتي في اليوم الأول من مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
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