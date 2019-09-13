بوكي أفضل لاعب في أغسطس بـ الدوري الإنجليزي

فاز المهاجم الفنلندي تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

اللاعب البالغ 29 عاما تفوق على كل من أشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، وثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وكيفين دي بروين.

وسجل بوكي 5 أهداف في 4 مباريات جعلته في المركز الثاني بترتيب الهدافين إذ جاءت 3 أهداف منها في شباك نيوكاسل.

يتفوق على بوكي في صدارة الهدافين، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد 6 أهداف، ويتساوى معه رحيم سترلينج برصيد 5 أهداف.

الدولي الفنلندي انتقل في صفقة حرة إلى الكناري في صيف 2018، حاصدا لقب الهداف وأفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى ومساهما في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي.

وتجمع مواجهة مباشرة بين بوكي وأجويرو، إذ يستضيف نورويتش سيتي حامل اللقب مانشستر سيتي في اليوم الأول من مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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