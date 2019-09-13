خاص اتحاد الكرة لـ في الجول: عقوبات الزمالك وبيراميدز من لائحة الموسم الماضي

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 12:12

كتب : وليد الحسيني

الزمالك - بيراميدز - أحمد الشناوي

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر تمت بناء على لائحة الموسم الماضي.

وأضاف العطار في تصريحات لـFilGoal.com "لجنة الانضباط برئاسة سيد البنداري اقتربت من عمل لائحة عقوبات جديدة للموسم الجديد، وستعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها خلال أيام".

وأتم "لائحة العقوبات الجديدة سترسل للأندية قبل بداية الموسم الجديد".

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كان اتحاد الكرة قد وقع عقوبات على فريقي الزمالك وبيراميدز، أبرزها تغريم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك ماديا بسبب قيادته للجماهير أثناء بعض الهتافات المسيئة.

وتوج الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية.

ويبدأ الدوري المصري للموسم الجديد 2019/2020 يوم 21 سبتمبر الجاري.

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