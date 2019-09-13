عبد الحفيظ: ملعب كانو سبورت مقبول لحد كبير.. وموعد اللقاء جيد

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي بمسؤولي نادي كانو سبورت وبملعب فريقهم.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "أشكر مسؤولي كانو سبورت على الاستجابة لكل مطالبنا، لقد سمحوا لنا بالتدريب على أرض الملعب مرتين رغم أن اللوائح تسمح بمران واحد فقط".

وأضاف "أرضية الملعب مقبولة لحد كبير مقارنة بملاعب أخرى، وسبق لهذا الاستاد أن استضاف كأس الأمم الإفريقية 2015، كما أن إقامة اللقاء الساعة الخامسة أمر جيد".

في سياق آخر، أشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن وليد أزارو يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية تتضح غدا الجمعة.

وواصل عبد الحفيظ "أما جيرالدو، فقد تم إراحته لأنه جاء من رحلة سفر طويلة بعد مباراة مع المنتخب الأنجولي، سجل فيها هدفا رائعا".

ووجه مدير الكرة بالأهلي رسالة للاعبيه بقوله "التفاصيل مهمة في كرة القدم، فهي تمنحك بطولة وتجعلك تتفوق على المنافس سواء في المباراة أو البطولة إجمالا".

ونوه "الأجواء في إفريقيا تنقلب في ثانية من سيطرة إلى عدم تفوق لذا لابد من التركيز من الثانية الأولى حتى صافرة الحكم".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته بالحديث عن قرعة الدوري، مشيرا إلى أن "البداية قوية وستكون مباريات سموحة ثم الإنتاج الحربي وأسوان والزمالك والجونة صعبة، إلا أنه لابد من التركيز أولا في مباراتي دوري الأبطال ثم الزمالك في كأس السوبر".

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت مساء غد السبت في غينيا الإستوائية، ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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