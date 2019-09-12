كرة يد - هيليوبليس يهزم الأهلي في مباراة مثيرة بالدوري المصري

نجح نادي هيليوبليس في خطف الفوز أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري في الثانية الأخيرة من المباراة.

حسم هيليوبليس المباراة بنتيجة 23-22 بعد تصدي هادي رفعت حارس مرمى الفريق لرمية جزائية من الأهلي في أخر 3 ثواني في المباراة.

قدّم الأهلي مستوى جيد في الشوط الأول وتقدم بفارق 5 أهداف، إذ انتهى الشوط بنتيجة 15-10.

صحوة هيليوبليس في الشوط الثاني أتت بثمارها وتعادل الفريق 18-18 قبل أن تسير المباراة هدف مقابل هدف لكل فريق.

ونجح هيليوبليس في النهاية خطف نتيجة المباراة بعد تسجيل هدف قاتل قبل نهاية المباراة بـ 20 ثانية وفي أخر 3 ثواني أهدرها عمر كاستيلو بعد تصدي هادي رفعت.

ويغيب عن الأهلي الرباعي محمد عصام الطيار وإسلام حسن ومحمود فايز وممدوح طه بسبب الإصابات.

يلعب الأهلي غدا الجمعة مباراته أمام حدائق الأهرام في الجولة الثالثة من الدوري المصري، وكان قد تغلب على الطيران في الجولة الافتتاحية.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية كالآتي: