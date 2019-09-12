مران الأهلي - فقرة خاصة للمهاجمين ولاعبي الوسط وتدريب على التصويب

أشرف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على فقرة خاصة لمهاجمي الأهلي ولاعبي وسط الملعب للتعامل مع مدافعي المنافس.

وحرص فايلر علي إيقاف التدريبات وتوجيه اللاعبين نحو كيفية التعامل مع الكرة سواء في حالة الهجوم أو الدفاع.

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة الانتشار داخل الملعب وعدم ترك مساحات خالية للمنافس.

وأجرى فايلر تقسيمة مطولة للاعبي الفريق خلال المران الجماعي، وحرص خلالها على توجيه تعليمات محددة لكل اللاعبين في الفريقين ضمن التقسيمة.

وأوقف فايلر التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكة داخل الملعب.

وأشرف ديفيد سيزا المدرب العام على فقرة خاصة للاعبي الفريق للتدريب على الكرات العرضية.

ووجه سيزا تعليماته للمهاجمين بكيفية التعامل مع الكرات العرضيات والتصويب على المرمى بشكل قوي، كما تحدث مع المدافعين على كيفية التعامل معها وقطع الكرات العرضية بشكل سريع.

وعقد فايلر جلسة قصيرة مع الجهاز الفني واللاعبين استمرت لمدة ١٠ دقائق قبل بداية المران الجماعي، وحرص المدير الفني على الحديث مع لاعبيه والجهاز الفني عن بعض الأمور الفنية قبل مران اليوم وأيضا حول فريق كانو سبورت الغيني وأبرز مواطن القوة والضعف بالفريق.

وانتظم الثنائي علي معلول وأليو ديانج في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية، وأدى الثنائي جانبا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في بداية المران قبل أن ينتظما في المران الجماعي.

وكان الثنائي قد انضم لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهما ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

وفي ذات السياق أدى وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا تدريبات بدنية واستشفائية ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل فايلر بعد عودتهما مؤخرا من المشاركة مع منتخبات بلادهم.

وقاد سامي قمصان المدرب المساعد للفريق تدريبات بدنية واستشفائية للثنائي للتخلص من حالة الإجهاد التي صاحبتهم في رحلة السفر إلى غينيا.

وأدى الثلاثي شريف اكرامى ومحمد الشناوى وعلي لطفي حراس مرمى الفريق مرانا قويا تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وقاد مدرب الحراس مران خاص بشكل فردي لكل حارس بالإضافة إلى تدريبات بدنية قبل المشاركة في تقسيمه بين اللاعبين في نهاية المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت بتوقيت القاهرة.

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