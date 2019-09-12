مران الزمالك – تدريب مغلق ومحاضرة من ميتشو للاعبين

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 20:59

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - احتفالات التتويج - بيراميدز - الزمالك

عقد ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" محاضرة فنية مع لاعبيه اليوم الخميس شرح فيها نقاط قوة وضعف جينيراسيون فوت السنغالي.

ويحل الزمالك يوم السبت ضيفا على الفريق السنغالي لملاقاته في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وطلب ميتشو خوض المران خلف الأبواب المغلقة ورفض حضور الجماهير له لفرض مزيد من التركيز لكل اللاعبين قبل اللقاء.

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وقاد دوشان مدرب الأحمال التدريبات البدنية بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين في المران الأول قبل خوض المباراة.

من جانبه أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في السنغال أن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي مهمة جدا.

وقال: "نسعي للوصول إلى دوري المجموعات في دوري الأبطال الإفريقي، اللاعبين منذ الوصول إلى داكار وهم في منتهى الالتزام والجدية ومدركون تماما للمسؤولية".

وأضاف تيجانا أن الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل السنغال، مشددا على أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة على تواصل دائم معنا منذ للوصول للسنغال للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة.

كما أشار يوسف إلى أن الفندق الذي تقيم به بعثة الزمالك في منطقة هادئة وجيدة جدا.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأربعاء فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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