قائد جينيراسيون فوت: لا نملك ما نخسره أمام الزمالك.. يمكننا تحقيق المفاجأة

يرى جبريل دياو قائد فريق جينيراسيون فوت السنغالي أن فريقه قادر على تحقيق المفاجأة أمام الزمالك عندما يلتقيان يوم السبت في ذهاب دور الـ23 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال دياو للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي (كاف): "بالطبع الزمالك باسمه وتاريخه الكبير المرشح للفوز بهذه المواجهة، هذا أمر واضح للجميع.. لكننا لا نملك ما نخسره، بالعكس أمامنا فرصة للفوز بكل شيء أمام الزمالك".

وأضاف "ما يمكنني قوله إننا لسنا خائفين على الإطلاق. الزمالك فريق يملك خبرات عالية ولاعبين على أعلى مستوى ليس فقط في مصر ولكن في إفريقيا كلها.. هم من بين أفضل الفرق في القارة الآن والمنطق يقول أنهم الأفضل".

قبل أن يستدرك "لكن هذا أيضا سيضع الضغط عليهم هم وليس نحن، سنلعب بطريقتنا المعتادة..إذا لم نرتكب أخطاء ساذجة يمكننا تحقيق المفاجأة".

وأشار "أمام الزمالك لا يمكنك ارتكاب أخطاء لأنهم سيعاقبونك عليها مباشرة، رغم أن الزمالك فريق قوي للغاية لكنه يملك أيضاً بعض نقاط الضعف.. جهازنا الفني يملك القدرة على دراسة هذه الأمور وإعدادنا بصورة جيدة لمباراة السبت".

دياو أكمل "سنواجه 11 لاعبا مثلنا، ربما يكونوا أفضل فنيا لكنهم يملكون أيضا عيوبا يمكننا استغلالها. سنلعب ذهابا على أرضنا وأمام جمهورنا وهذه ميزة يجب أن نستغلها.. أعتقد أن الأهم هو ألا نستقبل أهدافا في هذه المباراة ونحاول أن نخرج بالفوز، هذا سيعزز فرصتنا في مباراة الإياب في مصر".

وتابع "مستعدون تماما للمباراة. أكرر لسنا الفريق المرشح للتأهل عبر المواجهة، لكن من قال إن في كرة القدم يفوز الفريق الأقوى دائما؟ البعض يعتبر أننا خسرنا دون أن نلعب وهذا ليس صحيحا".

وشدد "الزمالك ربما يكون أقوى وأغنى مننا بكثير، لكن عليه أن يعرف أنه ليس في نزهة حين يلتقي جينيراسيون فوت. نحن فريق شاب وصغير وكل ما يفكر فيه هو لعب كرة القدم".

واختتم "إدارة النادي وضعت لنا طموحا أن نلعب بأفضل طريقة ممكنة. أي لاعب في أفريقيا يحلم باللعب في بطولة مثل دوري الأبطال وأمام فريق مثل الزمالك. لذا الآن هي مهمتنا كلاعبين أن نثبت أنفسنا للقارة كلها، وأن نؤكد للإدارة أن ثقتها فينا في محلها".

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