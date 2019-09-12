الحقيقة وراء إعلان الكاميرون مجموعتها بتصفيات مونديال 2022

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 20:14

كتب : FilGoal

الكاميرون - غينيا بيساو

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن وقوع منتخب الأسود بجوار كل من بنين وإثيوبيا وتوجو في المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويوضح FilGoal.com هل أقيمت القرعة بالفعل، ولماذا لم ينشر سوى الاتحاد الكاميروني مجموعته؟

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يعود مصدر الخبر إلى موقع موزاييك الغيني الذي أعلن المجموعات العشرة قبل الإعلان الرسمي، والذي نوضح في ذلك التقرير خطأ المعلومة.

ووفقا للموقع تقع مصر في المجموعة السادسة بجوار منتخبات أوغندا وكينيا وغينيا بيساو.

لكن يكشف FilGoal.com خطأ الموقع الغيني، إذ وقعت كينيا في المجموعة الثالثة بجوار نيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا، بخلاف وقوعها في المجموعة السادسة بجوار مصر.

الخطأ الثاني للتقرير الغيني، هو المجموعة التي نشرها الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إذ يقع منتخبا توجو وإثيوبيا في المستوى الرابع بناء على تصنيفهم الدولي.

وبالتالي لا يمكن للفريقين الوقوع في نفس المجموعة كما نشر الاتحاد الكاميروني بناء على تقرير الموقع الغيني.

ومن المفترض تقسيم الـ 40 منتخبا على 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق يتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة النهائية.

وتقام المرحلة النهائية بقرعة جديدة تسفر عن خمس مباريات بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 5 منتخبات إلى كأس العالم في النهاية.

وكتب حساب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تغريدة عبر موقع تويتر تشير إلى إقامة القرعة في مقر الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء الماضي، وذلك قبل إزالة التغريدة.

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