كرة يد - الزمالك يهزم الطيران في ثاني جولات الدوري المصري

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 19:56

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة يد - الصور من الموقع الرسمي للنادي

نجح فريق الزمالك لرجال كرة اليد في تحقيق الفوز في ثاني جولات الدوري المصري على حساب الطيران.

تغلب الزمالك على الطيران بنتيجة 27 -21 في ثاني جولات دوري المحترفين، في خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب.

وكان الزمالك قد اكتسح فريق المعادي في مباراة الافتتاح بنتيجة 40 - 29.

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ويلعب الزمالك غدا الجمعة أمام فريق الأولمبي في السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد حدد 14 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بمشاركة الزمالك وسبورتنج. (من هنا)

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للعام الثاني على التوالي للانفراد بقائمة أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة، إذ يتساوى مع المجمع البترولي الجزائري برصيد 11 لقب.

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