قرعة الدوري - تعرف على جولتي الدربي

أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 والتي فيها تم منح كل فريق رقما ويتم تبديل الأرقام بالأندية في الجدول.

الأهلي حصل على رقم 16 في القرعة والزمالك رقم 7، ما الذي يعنيه ذلك؟

خلال المواسم القليلة الماضية كانت القرعة موجهة فيتواجه الأهلي والزمالك في نهاية كل دور، لكن خلال الموسم المقبل، لن تكون كذلك.

الأهلي حسب جدول الدوري بنظامه الجديد يشهد مواجهة الأهلي والزمالك في الدور الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة، وفي الدور الثاني يتواجها ضمن منافسات الجولة الـ21.

وأعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي في شهر مايو وخلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول كاملا.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة فيما يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

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