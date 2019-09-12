قرعة الدوري - تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في الموسم الجديد

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 13:45

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - أطلع برة

لم يجد الأهلي عدة مباريات صعبة متتالية في مشواره بالموسم الجديد من الدوري المصري، سوى مرة واحدة حين يلاقي الزمالك ثم وادي دجلة ثم المصري.

وأقيمت فعاليات قرعة الدوري المصري لموسم 2019-2020 ظهر الخميس.

ويستعرض FilGoal.com ترتيب مباريات حامل اللقب في الموسم الجديد.

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وجاء ترتيب مباريات الأهلي على النحو التالي:-

تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الموسم الجديد

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